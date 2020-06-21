Evi sular altında kalınca tepki için yol kapattı

<br>Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA) KIRŞEHİR'de yaşayan Münevver Öz (75), her yağmurda giriş katında bulunan evini su bastığını öne sürüp, kendi arazisinin de geçtiğini söylediği yolun düzenlenmesini istedi. Yaşlı kadın, tepki amacıyla yolu lastik ve taşlarla kapattı.<br>Bahçelievler Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı evin giriş katında yaşayan, 6 çocuk annesi Münevver Öz, uzun yıllardır evin önündeki stabilize yolun düzenlenmesi istiyor. Öz, cuma günü, kentte etkili olan sağanak sonrası yolun eğimli olması nedeniyle evinin sular altında kalmasına tepki gösterdi. Öz, evin önünde, kendi arazisinden de geçen yolu lastik ve taşlarla kapattı. 1 çocuğu ile birlikte yaşayan Münevver Öz, "25 yıldır bu mahalle yaşıyorum. Bu yolun eğimli ve bakımsız olması nedeniyle şiddetli her yağmur sonrası evime su doluyor. Birkaç defa belediyeye giderek yetkililerden yardım istedim. 25 yıldır kimse çare olamadı. Cuma günü yağan şiddetli yağmur ile evimi su bastı. Ben de çareyi yolu taş ve lastikle kapatarak buldum. Yetkililer çare bulsun, yolu yapsın. Ben de yolu açayım" dedi.<br>Öte yandan belediye yetkililerinin Münevver Öz'ün talebi üzerine çalışma başlattığı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR<br>2020-06-21 15:02:12<br>

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