<br>Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,(DHA)KIRŞEHİR'de, kontrolden çıkan gübre yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü Dede Çetin (62) hayatını kaybetti.<br>Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde meydana geldi. Çiçekdağı'ndan il merkezi yönüne giden Dede Çetin yönetimindeki 06 SDD 96 plakalı TIR, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araç içinde sıkışan sürücü Dede Çetin, hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, TIR sürücüsünün cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı.<br>Dede Çetin'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle 4 saat boyunca kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.FOTOĞAFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR<br>2020-06-21 15:51:48<br>
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