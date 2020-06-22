Kuruyan Seyfe Gölü 3 günlük yağışla hayat buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuruyan Seyfe Gölü 3 günlük yağışla hayat buldu

İHA

Türkiye'nin Ramsar Sözleşmesi ile korunan ender sulak alanlarından olan Seyfe Gölü Kuş Cenneti, kuruma noktasından 3 günlük yağışla adeta yeniden hayat buldu.

Kuruyan Seyfe Gölü 3 günlük yağışla hayat buldu

Türkiye'nin Ramsar Sözleşmesi ile korunan ender sulak alanlarından olan Seyfe Gölü Kuş Cenneti, kuruma noktasından 3 günlük yağışla adeta yeniden hayat buldu.
Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarındaki Seyfe Gölü Kuş Cenneti kıyıları, koronavirüs (Covid19) önlemleri nedeniyle ziyaretçi sayısı iyice azalınca binlerce flamingo, yüzlerce martı, ördek ve turnanın özgürce yaşadığı bir ortama dönüşmüştü.
Yağışların etkisini yitirmesi sonrasında kuruma noktasına gelen göl, 3 günlük yağışın etkisi ile yeniden doldu. Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, Seyfe Gölü Kuş Cennetinin bu yıl kuş çeşitliliği yaşadığını ve güzel günler geçirdiğini söyledi.
Çetiner, 3 günlük yağış sonrasında gölde hareketlenmenin tekrar başladığını belirttiği açıklamasında; "Buharlaşmanın etkisi ile göldeki su oranı neredeyse bitme noktasına gelmişti. Fakat 3 günlük yağış, bizleri yeniden Nisan ayı şartlarına getirdi"dedi.

Gölün dolmasının basit olduğunu belirten ve önlemlerle hareketliliğinde devam edebileceğini anlatan Çetiner, "Göl düz bir satıh ve geniş alan gölde ki su oranı yüzde 6070 diyoruz ama derinliği ise 1520 santimetreyi geçmez. 15 gün yada bir ay sonra yeniden yağış olmazsa göl yeniden kuruma noktasına gelecek"diye konuştu.

Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde, flamingoları yüzlerce martı, ördek ve turnayı görebilmek mümkün. Gölde çıkrıkçı kuşları, kız kuşu, ayrıca yerel kuşlar da çeşitlilik oluşturuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İYİ Parti'de Göçen, Kırşehir İl Başkanı olarak güven tazeledi
YEREL HABERLER İYİ Parti'de Göçen, Kırşehir İl Başkanı olarak güven ...
Çiçekdağı-Yerköy arası yeşil yol projesi yapımı başladı
YEREL HABERLER Çiçekdağı-Yerköy arası yeşil yol projesi yapımı ...
TIR devrildi, sürücü öldü
YEREL HABERLER TIR devrildi, sürücü öldü
Evi sular altında kalınca tepki için yol kapattı
YEREL HABERLER Evi sular altında kalınca tepki için yol kapattı
40 civarında kedisi olan Gönül Salman: "Yola kasis yapılsın kedilerim ölmesin"
YEREL HABERLER 40 civarında kedisi olan Gönül Salman: "Yola kasis ...
Şehit Aileleri Derneğinden şehit babalarına ‘Babalar Günü’ ziyareti
YEREL HABERLER Şehit Aileleri Derneğinden şehit babalarına ‘Babalar ...
Hava almak için çıktığı balkondan düşerek öldü
YEREL HABERLER Hava almak için çıktığı balkondan düşerek öldü
Belediye Başkanı Ekicioğlu, personelinde pozitif vakaya rastlanılmadığını duyurdu
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Ekicioğlu, personelinde pozitif ...
Apartmanın 4. katından düşen şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Apartmanın 4. katından düşen şahıs hayatını kaybetti
Kırşehir'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavları tamamlandı
YEREL HABERLER Kırşehir'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X