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İYİ Parti'de Göçen, Kırşehir İl Başkanı olarak güven tazeledi

İHA

İYİ Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nın 2. olağan kongresinde başkanlığa yeniden Müfit Göçen seçildi.

İYİ Parti'de Göçen, Kırşehir İl Başkanı olarak güven tazeledi

İYİ Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nın 2. olağan kongresinde başkanlığa yeniden Müfit Göçen seçildi.
Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla pazar günü yapıldı. Mevcut başkan Göçen'in tekrar aday olduğu seçimlere çok sayıda partili katıldı.
Delegelerin oy kullanımının ardından yeniden başkanlığa seçilen Müfit Göçen, partisine kurulduğu günden bu yana hizmet verdiğini, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Amaçlarının parti politikalarını herkese ulaştırmak olduğunu ifade eden Göçen, iyi, doğru ve dürüst siyaset yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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