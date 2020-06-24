Elektrik akımına kapılan belediye işçisi yaralandı

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<br>Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,(DHA)KIRŞEHİR'de belediye işçisi Erhan Aydın (31) reklam panosundaki afişi değiştirmek isterken akıma kapılarak yaralandı.<br>Olay, öğle saatlerinde Bağbaşı mahallesinde meydana geldi. Kırşehir Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü´nde çalışan Erhan Aydın, cadde üzerinde bulunan reklam panosundaki afişi değiştirmek isdedi. Panonun üzerindeki çıtayı kaldırmak isterken üstten geçen elektrik tellerine temas eden Aydın, akıma kapıldı. Yaralanan Aydın, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR<br>2020-06-24 16:01:09<br>

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