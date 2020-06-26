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Rektör Karakaya, “YKS öncesi aday ve görevliler için tüm önlemler alındı”

İHA

– Hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde açıklamada bulunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, adaylar ve görevliler için tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Rektör Karakaya, “YKS öncesi aday ve görevliler için tüm önlemler alındı”

– Hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde açıklamada bulunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, adaylar ve görevliler için tüm önlemlerin alındığını söyledi.
Karakaya, “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan YKS, 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanununun 45. maddesi kapsamında Yüksek öğretim Kurulunca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda uygulanacak” dedi. Üniversite adayı öğrencilerin uzun soluklu bir sürecin sonuna geldiklerini anlatan Karakaya, hafta sonu yapılacak olan sınavda öğrencilere başarı dileyerek, "Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin kapılarının gelecek hayali kuran tüm öğrencilere açık. Ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan gençleri Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ailesinin birer ferdi olarak görmekten mutluluk duyacağız ”dedi.
Sınava ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Prof. Dr. Vatan Karakaya, YKS’nin 3 oturumlu bir sınav olduğunu ve adayların Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmalarının zorunlu, diğer oturumların ise isteğe bağlı olduğunu söyledi. Rektör Karakaya, 2020Yüksek öğretim Kurumları Sınavına Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyon 500 bin adayın başvurduğunu Kırşehir’den sınava girecek aday sayısının ise 7 bin 694 olduğunu açıkladı.

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