Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

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Kırşehir’de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, KırşehirAnkara karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana gelen kazada Ömer Yiğit (40) idaresindeki 40 AE 095 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ömer Yiğit, hayatını kaybetti. Yiğit'in cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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