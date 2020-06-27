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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir’de YKS heyecanı

İHA

Kırşehir'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinde öğrenci yoğunluğu yaşandı.

Kırşehir’de YKS heyecanı

Kırşehir’de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinde öğrenci yoğunluğu yaşandı.
Üniversite adayı öğrenciler, sabah erken saatlerden itibaren sınav merkezlerine hareket etti. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı sınav merkezleri önünde öğrenciler, ellerine dezenfektan sürüp polis kontrolünden geçerek içeriye alındı. Bazı öğrenciler ise sınav merkezi kapılarının kapanmasına dakikalar kala koşarak sınav merkezlerine geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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