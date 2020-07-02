Kırşehir’e Sağlık Bakanlığından övgü İl Sağlık Müdürü Ali Bulut; “Tedbirlerin uygulanmasında görev alan herkese teşekkür ederiz”

– Kırşehir, koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasında örnek iller arasında yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, sosyal medya hesabı üzerinden örnek iller arasında Kırşehir’i de göstermesi inançlı mücadelenin sonucunu ortaya koydu.

Bakan Koca, Kırşehir ile birlikte Tekirdağ, Samsun, Balıkesir, ve Düzce’yi tedbirlerin uygulanmasında ki başarı ile açıkladı.

‘Toplam test sayımız 3,5 Milyona yaklaştı’ diyen ve tedbirleri başarı ile uygulayan Kırşehir’i sosyal medya hesabından anan Bakan Koca’ya teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, “Kırşehir ilimiz tedbirleri uygulamada başarısıyla örnek ilk 5 il arasında yer almaktadır. İlimizin bu başarısında emeği olan tüm sağlık çalışanlarımıza, yöneticilerimize, tedbirlerin uygulanması hususunda kararlı duruşu ile kıymetli Kırşehir halkına teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte koronavirüsle mücadelede rehavete kapılmadan tedbirleri uygulamaya devam ederek süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakacağımıza inanıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz”dedi.

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