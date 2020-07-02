Kırşehir’e Sağlık Bakanlığından övgü İl Sağlık Müdürü Ali Bulut; “Tedbirlerin uygulanmasında görev alan herkese teşekkür ederiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir’e Sağlık Bakanlığından övgü İl Sağlık Müdürü Ali Bulut; “Tedbirlerin uygulanmasında görev alan herkese teşekkür ederiz”

İHA

– Kırşehir, koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasında örnek iller arasında yer aldı.

Kırşehir’e Sağlık Bakanlığından övgü İl Sağlık Müdürü Ali Bulut; “Tedbirlerin uygulanmasında görev alan herkese teşekkür ederiz”

– Kırşehir, koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasında örnek iller arasında yer aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, sosyal medya hesabı üzerinden örnek iller arasında Kırşehir’i de göstermesi inançlı mücadelenin sonucunu ortaya koydu.
Bakan Koca, Kırşehir ile birlikte Tekirdağ, Samsun, Balıkesir, ve Düzce’yi tedbirlerin uygulanmasında ki başarı ile açıkladı.
‘Toplam test sayımız 3,5 Milyona yaklaştı’ diyen ve tedbirleri başarı ile uygulayan Kırşehir’i sosyal medya hesabından anan Bakan Koca’ya teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, “Kırşehir ilimiz tedbirleri uygulamada başarısıyla örnek ilk 5 il arasında yer almaktadır. İlimizin bu başarısında emeği olan tüm sağlık çalışanlarımıza, yöneticilerimize, tedbirlerin uygulanması hususunda kararlı duruşu ile kıymetli Kırşehir halkına teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte koronavirüsle mücadelede rehavete kapılmadan tedbirleri uygulamaya devam ederek süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakacağımıza inanıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz”dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KAEÜ’si, engelsiz üniversite ödülü aldı
YEREL HABERLER KAEÜ’si, engelsiz üniversite ödülü aldı
Kırşehir merkezli tefecilik operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Kırşehir merkezli tefecilik operasyonunda 4 tutuklama

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X