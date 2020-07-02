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Kırşehir’de halk virüs korunmasında başarılı İl Sağlık Müdürü Bulut: “2 haftada vakalarda yüzde 20 düşüş oldu”

İHA

– Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüse karşı tedbirlerin iyi uygulandığı iller arasında gösterdiği Kırşehir'de, halk virüsle mücadelede etkin rol alıyor.

Kırşehir’de halk virüs korunmasında başarılı İl Sağlık Müdürü Bulut: “2 haftada vakalarda yüzde 20 düşüş oldu”

– Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın korona virüse karşı tedbirlerin iyi uygulandığı iller arasında gösterdiği Kırşehir’de, halk virüsle mücadelede etkin rol alıyor.
Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, Kırşehir'de korona virüs vaka sayısında son iki hafta içerisinde yüzde 20 civarında bir istikrarlı düşüş olduğunu söyledi.
Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Bulut, kentte yeni tip korona virüs vaka sayısının son iki hafta içerisinde önemli oranda düştüğünü belirttiği açıklamasında, “Bu istikrarlı düşüş tek kaynaktan oldu demek doğru olmaz. İstikrarlı düşüşü idari tedbirlerin doğru uygulanması ve vatandaşında tedbirlerimize hassas davranması, filyasyon çalışmalarının çok iyi yapılması ve evde belirtilen çalışmalara iyi uymasından kaynaklı” dedi.
Bulut, “Sık sık toplanan pandemi kurulu ve esnafın destek olması düşüşü de sağladı. Bu süreçte hastaneye gelen vatandaşlar ve evde filyasyon çalışması yaptığımız vatandaşlara sürekli bakanlığın korunma tedbirleri anlatıldı. Bu hususlar, başarının da yakalanmasını sağladı. Düşüş devam etmekte ama rehavete kapılmadan sosyal mesafe, maske ve hijyen hususu kırıldığında istikrarlı düşüş devam eder” diye konuştu.
Kırşehirli vatandaşlar ise maske kullanımını doğru olarak yaptıklarını ve maske kullanımı yapmayanları da sürekli uyardıklarını belirtirken vaka sayılarının azalması ile ilgili ise maske kullanımının önemli olduğunu ve ifade etti.
Sağlık –Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan ise yaptığı yazılı açıklama ile sağlık camiasının sürecin doğru tamamlanmasında her türlü çabayı gösterdiklerini belirtti.

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