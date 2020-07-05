Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

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<br>Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA) KIRŞEHİR'in Akçakent ilçesinde virajlı yolda sürücüsünün direksiyon hakımıyetine kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.<br>Kaza, akşam saatlerinde Kırşehir ile Akçakent ilçesi yakınlarında meydana geldi. Zülfü Şafak (47) yönetimindeki 20 FD 534 plakalı otomobil, virajı alamayarak şarampole devrildi. Otomobilde bulunan Songül Atmaca (19) araç içinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü birlikte aynı aileden Döndü (72), Tuğba (36) ve Tuğçe Şafak (33) ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR<br>2020-07-05 20:20:15<br>

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