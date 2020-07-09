Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Çadırlı Hacıyusuf köyü girişinde meydana geldi. Kent merkezine giden Ali Kılıç (66) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Ali Kılıç kaza yerinde hayatını kaybetti, yanındaki Filiz Tuncer (51) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Filiz Tuncer, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR

2020-07-09 12:07:00



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