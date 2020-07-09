Kırşehir'de deprem

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Kırşehir'in Kaman ilçesinde 2.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Çağırkan Kasabasında sabah 07:53'de yerin 5.1 kilometre derinliğinde 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremle ilgili açıklamada bulunan Çağırkan Köyü Muhtarı Aydemir Erbaşı, “Depremi köy halkı hissettik, korktuk ama Allah’a şükür hasar meydana gelmedi” dedi.

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