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CHP Milletvekili İlhan, İHA'nın gündeme getirdiği tarihi kervansaray hanının son durumunu TBMM'de sordu

İHA

İHA tarafından Kırşehir'de, 2 ay önce "Kırşehir'de Kızılırmak nehri kenarında yok olan tarihi kervansaray restore bekliyor" başlıklı haber CHP milletvekili Metin İlhan tarafından TBMM'in de gündeme getirildi. Milletvekili İlhan, tarihi Cacabey Kervansarayı'nın atıl şekilde bırakılmasının gerekçelerini ve ne zaman restorasyon çalışmalarının başlayacağını sordu.

CHP Milletvekili İlhan, İHA'nın gündeme getirdiği tarihi kervansaray hanının son durumunu TBMM'de sordu

İHA tarafından Kırşehir'de, 2 ay önce "Kırşehir'de Kızılırmak nehri kenarında yok olan tarihi kervansaray restore bekliyor" başlıklı haber CHP milletvekili Metin İlhan tarafından TBMM'in de gündeme getirildi. Milletvekili İlhan, tarihi Cacabey Kervansarayı'nın atıl şekilde bırakılmasının gerekçelerini ve ne zaman restorasyon çalışmalarının başlayacağını sordu.
Anadolu Selçuklu döneminde 1251 yılında Sultan 2. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından Kırşehir emiri olan Nurettin Caca'ya yaptırılan ve tarihi İpek Yolu üzerinde Kesikköprü Kervansarayı olarak da bilinen tarihi Cacabey Kervansarayı’nın bakımsızlık nedeniyle yok olma tehdidiyle karşı karşıya kaldığını belirterek tarihi yapının giriş kapısının açık, elektrik panosunun dağınık, pencere ve kapı demirliklerinin sağa sola rastgele atılmış halde olduğunu, giriş kısmının sol tarafında bulunan ve mihrabında dönemin sanatını yansıtan işlemelerin bulunduğunu, mescit kısmının ise tahrip edilmiş durumda, taş üzerine yapılan işlemelerin büyük kısmının da kırık vaziyette bulunduğunu da belirten milletvekili Metin İlhan, "Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen tarihi kervansaray atıl bir şekilde kaderine terk edilmiş bir durumda. Cacabey Kervansarayı'nın bu kadar bakımsız bırakılmasının gerekçeleri nelerdir?, Cacabey Kervansarayı'nı bu atıl durumundan kurtarmak için restorasyon çalışması yapılacak mıdır?" diye sordu.
İhlas Haber Ajansı ise iki ay önce "Kırşehir'de Kızılırmak nehri kenarında yok olan tarihi kervansaray restore bekliyor" başlıklı haberi ile kamuoyuna tarihi hanın son durumunu aktarmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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