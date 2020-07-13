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Düğün konvoyunda araçları arızalanan vatandaşlar otobanı düğün evine çevirdi Yolda kalan akrabalar, otobanda davullu zurnalı oyuna durdu

İHA

Düğün konvoyunda araçları arızalanan vatandaşlar otobanı düğün evine çevirdi Yolda kalan akrabalar, otobanda davullu zurnalı oyuna durdu

Kırşehir’den, Ankara’ya gelin almaya giden vatandaşlar dönüş yolunda araçları bozulunca otobanda davullu zurnalı oyuna durdu.
Ankara’nın Keçiören ilçesine gelin alamaya giden Taşkıran ailesinin dönüş yolunda araçları bozuldu. Otobanda seyir halinde bulunan diğer sürücülerin ikazları sonrasında duran aile, Kuzey Yıldızı Vadisi alt kısmında bulunan yolda davullu zurnalı eğlence düzenledi. Sağ salim gelini aldıktan sonra araçlarının bozulduğunu ifade eden Zeynal Taşkıran, yaşadıkları durumu ’şen ola düğün şen ola’ diye anlattı. Taşkıran, "Bu mutlu günümüzde gelinimizi aldık ama evine bırakamadık. Arabamızda pürüz çıktı yollardayız. Önemli değil sabaha kadar buradayız" dedi. Yol kenarında yaşanılan durumu eğlenceli hale getiren akrabalar ise, "Allah düğünümüzü hayırlı etsin. Arabalardan duman çıktı. Patlayacaktı. Herkes yahni olacaktı neredeyse" diyerek yaşadıkları anı anlattı. Davul sesi ile kendinden geçen aile yol kenarında çekici beklerken oyuna durdu. Öte yandan çevrede bulunan mahalle sakinleri ise balkonlardan yaşanılan durumu cep telefonlarına kaydetti.
Yolda kalan araçlar çekici ile çekilirken, düğün sahipleri de yönlendirilen araçlarla düğün evine ayrıldı.

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