AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli: "86 yıllık zulmü bitirdik"

Ayasofya'nın Danıştay 10. Dairesinin kararı ile cami olarak açılmasının ardından AK Parti Kırşehir teşkilatı anıt meydanda lokma dağıttı.

Lokma dağıtımı öncesinde konuşan AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, "86 yıllık bir zulmü elhamdülillah bitirdik. Tabi ki 1934 yılında tek partili dönemin Türkiye'ye bu dayatması ve bu işi düzeltmek bir ülke ve millet adına 86 yıllık sürece mal oldu. Bazı işleri yaparken bazı adımları atarken o kadar dikkatli ve o kadar temkinli hareket etmemiz lazım ki, 'bin düşünüp bir karar vermemiz' gerekir. İnanıyorum ki 24 Temmuz günü bütün millet Ayasofya'da namaz kılıyor gibi cumalarını eda edecek" diye konuştu.

Anıt meydanda toplanan kalabalığa konuşan İl Başkanı Muzaffer Aslan ise, Ayasofya'nın tarihi hakkında bilgiler vererek fetih olduğunda Ayasofya'nın mezbahanelik ve harabe bir halde olduğunu belirtti. Açıklamaların ardından anıt meydanda vatandaşlara lokma dağıtımı yapıldı.

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