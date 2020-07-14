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KAEÜ’si Rektörü Karakaya, “Bölgesel Kalkınmaya Yön Vereceğiz”

İHA

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, Gıda ve Hayvancılık Alanlarında İhtisaslaşacak Üniversitelerle yapılan değerlendirme toplantısında, bölgesel kalkınmaya yön vereceklerini söyledi.

KAEÜ’si Rektörü Karakaya, “Bölgesel Kalkınmaya Yön Vereceğiz”

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, Gıda ve Hayvancılık Alanlarında İhtisaslaşacak Üniversitelerle yapılan değerlendirme toplantısında, bölgesel kalkınmaya yön vereceklerini söyledi.
Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında yer alan üniversitelerden, gıda ve hayvancılık alanlarında ihtisaslaşacak 6 üniversitenin rektörü ve projeden sorumlu rektör yardımcıları ile YÖK Başkanlığında bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Üniversitelerin çalışmaları hakkında değerlendirme yapmak amacıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında 9 Temmuz 2020 tarihinde yapılan toplantıya; Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya ile Bingöl, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Kırklareli, Muş Alparslan ve Siirt Üniversitelerinin rektörleri ve ilgili rektör yardımcıları katıldı.
Üniversitelerin benzeşik olmaktan kurtulmasının hedeflendiğini anlatan Prof. Dr. Vatan Karakaya, Termal Seralarda Kümelenme, Kaba Yem Üretimi ile Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim Projelerinde ilerleme kaydettiklerini ve bölgesel kalkınmaya yön vererek istihdam alanları oluşturmaya başladıklarını söyledi.
Hazırlanan projelerle ülkemizin önemli ihtiyaçları arasında yer alan yerli gıda üretimini geliştirmeyi amaçladıklarını anlatan Rektör Vatan Karakaya, ArGe çalışmalarıyla özel sektörün önünü açıcı çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

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