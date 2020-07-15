Kırşehir protokolünden 15 Temmuz mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir protokolünden 15 Temmuz mesajı

İHA

Kırşehir şehir protokolü, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde yazılı açıklamalarla 15 Temmuz mesajı yayımladı.

Kırşehir protokolünden 15 Temmuz mesajı

Kırşehir şehir protokolü, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde yazılı açıklamalarla 15 Temmuz mesajı yayımladı.
Vali İbrahim Akın, yazılı yaptığı mesajında; “15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) mensup hainler, darbe girişiminde bulunarak ülkemizin yönetimini ele geçirmeye çalışmışlardır”dedi.
Kırşehir Valisi Akın’ın mesajı ise şöyle; “Devletimizin her türlü terör unsurlarıyla mücadele ettiği bir dönemde meydana gelen ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, sahip olduğumuz demokratik değerleri, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmayı amaçlayan bu darbe girişimi milletimizin dirayetli duruşu karşısında sonuçsuz kalmıştır. Ülkemiz siyasi tarihinde birçok darbelerle karşılaşmıştır lakin böylesine bir hainliğe milletimiz ilk defa şahit olmuştur. Darbeciler, dahil oldukları örgütün kirli emelleri için kamu kurumlarını fütursuzca işgal etmişler, yolları, köprüleri, havalimanlarını kapatmışlar, gecenin ilerleyen saatlerinde de kendilerine direnen emniyet güçlerine ve vatansever halkımıza silah doğrultmaktan asla çekinmemişlerdir. Milli Egemenliğimizin temsil kurumu olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizi bombalayacak kadar hainleşen darbecilere en güzel cevabı yine aziz milletimiz vermiştir.”
Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ise ‘Cumhuriyet ve demokrasi düşmanı FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz gecesi düzenlediği hain darbe girişiminin üzerinden dört yıl geçti. Demokrasiye ve milli iradeye yönelik bu hain kalkışma ve arkasındaki FETÖ terör örgütünü her zaman olduğu gibi bir kez daha lanetliyorum’ dediği açıklamasında; “15 Temmuz 2016 gecesinde demokrasiye sahip çıkan milletimiz, halk egemenliğine ve Türkiye’nin demokratik birikimine sahip çıkmak azminde olduğunu bir kez daha tüm Dünya’ya göstermiştir. Darbe girimine karşı milletimiz, gazi meclisimiz ve siyaset kurumu ortak bir direniş sergilemiş, bu hain girişim boşa çıkarılmıştır. Askeri ya da sivil her türlü darbeye karşı olduğumuzu belirtiyor, güçlü bir Türkiye oluşturmanın yolunun, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine bağlı, kuvvetler ayrılığına dayalı demokratik, laik, sosyal hukuk devleti esaslarına sarılmaktan geçtiğini bildiriyorum”ifadelerini kullandı.
AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli ve CHP milletvekili Metin İlhan’ın mesajları şöyle;
“Bundan 4 yıl önce ruhlarını bir şarlatana satan, kendilerine 1 dolar değer biçen hain teröristler Türkiye’nin geleceğine, milletin egemenliğine, millet iradesinin tecelligahına saldırdılar”
“Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek ve ayrıştırmak isteyenlerce yapılan kalkışmada egemenliğin kayıtsız, şartsız milletin olduğu ve amaç ne olursa olsun demokrasinin Türkiye'deki varlığının, gücünün her daim ortaya koyulacağı gösterilmiştir. 15 Temmuz, bu ülkeyi parçalama, kutuplaştırma politikasını yürütmek gayesinde olanlara; milletin birliği, beraberliği ve dayanışması ile söz konusu durumun mümkün olamayacağı gözler önüne serilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Serinlemek için gölete giren genç boğuldu
YEREL HABERLER Serinlemek için gölete giren genç boğuldu
Kırşehir’de gölete serinlemek için giren genç boğuldu
YEREL HABERLER Kırşehir’de gölete serinlemek için giren genç boğuldu
Kırşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi açıldı
YEREL HABERLER Kırşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...
KAEÜ’si Rektörü Karakaya, “Bölgesel Kalkınmaya Yön Vereceğiz”
YEREL HABERLER KAEÜ’si Rektörü Karakaya, “Bölgesel Kalkınmaya Yön ...
AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli: "86 yıllık zulmü bitirdik"
YEREL HABERLER AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli: "86 yıllık ...
Başkan Yardımcısı Kayaoğlu, 'Kırşehir kitap okuyor' kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Başkan Yardımcısı Kayaoğlu, 'Kırşehir kitap okuyor' ...
Düğün konvoyunda araçları arızalanan vatandaşlar otobanı düğün evine çevirdi Yolda kalan akrabalar, otobanda davullu zurnalı oyuna durdu
YEREL HABERLER Düğün konvoyunda araçları arızalanan vatandaşlar ...
Kırşehir'de 231 projeden 158'i tamamlandı Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kırşehir'de 231 projeden 158'i tamamlandı Kırşehir İl ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X