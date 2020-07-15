15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü'nde şehitler, kabirleri başında anıldı.
Hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde 15 Temmuz şehitleri, kabirleri başında Kırşehir protokolü tarafından ziyaret edildi. Şehir protokolü şehitler için dua etti. Kaman İlçesine giden Vali İbrahim Akın, ilçe kaymakamı ve ilçe belediye başkanı ile mezarlıkta dua ettikten sonra şehit Gökhan Yıldırım ve Ayhan Keleş'in aileleri ziyaret ederek istişarede bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.