Kırşehirliler, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında Cacabey Meydanı'nda nöbet tuttu

FETÖ’nün hain darbe girişiminde şehit ve gazi olan tüm kahramanlar, Kırşehir Valiliği tarafından organize edilen programla Cacabey Meydanı'nda düzenlenen programla yad edildi.



Kırşehir Belediyesi mehteran ekibinin sahne aldığı programda yerel sanatçılar kahramanlık türküleri seslendirdi. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünce organize edilen programla da gençler Vali İbrahim Akın'a sancak teslim etti. Cacabey Meydanı'nda konuşan ve 15 Temmuz tarihinin demokrasi tarihi için önemli olduğunu anlatan Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, "Demokrasi tarihimiz içerisinde 15 günü önemli bir yere sahiptir. Darbe ve darbecilerden çok çekmiş olan Türk halkı, Cumhuriyet ve demokrasi düşmanı hain darbecilere karşı o gün dimdik durmuş ve demokrasiye sahip çıkmıştır" dedi.



Şehir meydanında ellerinde Türk bayrakları ile bekleyen halka hitap eden Kırşehir Valisi İbrahim Akın ise konuşmasında, "Tarih boyunca güçlü ve istikrarlı kuran Tük milleti, üzerinde yaşadığımız toprakları büyük mücadeleler neticesinde elde etmiş her türlü tehdide karşı ise vatan toprağını canı pahasına korumuştur. Bu yüzden vatanımız bizim en kıymetli varlığımız, onu korumakta en asli görevimizdir" diye konuştu. Kırşehir AK Parti ve CHP milletvekillerinin de hain darbe gecesi yaşananları anlattığı program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının meydanda dikkatle halk tarafından takip edilmesi sonrası kahramanlık türkülerinin söylenmesi ve şiirlerin okunması ile yerini demokrasi nöbetine bıraktı.

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