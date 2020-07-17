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TOBB - MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Sınavı Düzenlendi

İHA

– Kırşehir'de, ikinci el araç alım satım görevlisi mesleki yeterlilik sınavı düzenlendi.

TOBB - MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Sınavı Düzenlendi

– Kırşehir’de, ikinci el araç alım satım görevlisi mesleki yeterlilik sınavı düzenlendi.
İkinci el araç alım satımı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı, KTSO bünyesinde gerçekleştirildi.
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) tarafından yürütülen mesleki yeterlilik belgesi sınavları tarihlerinde gerçekleştirildi.
İkinci el araç alım satım yapan firma sahipleri için “Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5” mesleki yeterlilik belgesi için 38 aday teorik ve uygulama sınavında ter döktü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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