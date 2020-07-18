Kırşehir'de havuza düşen çocuk yaşamını yitirdi

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde havuza düşen 2 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yaylaözü köyünde meydana gelen olayda, M.D. (2) ailesinin evde olduğu bir sırada havuza düştü. Bir süre sonra havuzun içerisinde ailesi tarafından hareketsiz bir şekilde bulunan M.D., Çiçekdağı Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalede M.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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