Kırşehir'deki Japon Bahçesi, en sakin günlerini yaşıyor



Abdurrahman DULKADİR/ KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de geçen yıl 110 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan Japon Bahçesi, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle en sakin günlerini geçiriyor.

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Çağırkan köyünde, Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından 1993 yılında Altes Prensi Takahito Mikasa'nın Kalehöyük kazılarını başlatması anısına ve bölge halkına rekreasyon alanı oluşturulması amacıyla Japon Bahçesi kuruldu. Japonlar başta olmak üzere geçen yıl yaklaşık 110 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bahçe, bu sene koronavirüs salgını nedeniyle en sakin günlerini geçiriyor. Koronavirüs salgınında bahçede kimsenin bulunmaması dikkat çekti. Japon Bahçesi, Japonya sınırları dışında bulunan en büyük botanik bahçe olma özelliğini taşıyor.

DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR

2020-07-19 11:50:48



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