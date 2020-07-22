Üniversiteli Selçuk, serinlemek için girdiği gölette boğuldu

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Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de, serinlemek için gölete giren üniversite öğrencisi Selçuk Dulkadir (20), boğuldu.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kırşehir merkeze bağlı İnlimurat köyündeki Dulkadirli Göleti'nde meydana geldi. Yaz tatilini köyde ailesiyle birlikte geçiren Giresun Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi Selçuk Dulkadir, sıcaktan bunalınca gölete girdi. Üniversiteli Selçuk, bir süre sonra gözden kayboldu. Dulkadir'den haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Dulkadir'i suda bulamayınca, Aksaray ve Ankara'daki dalgıç ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen dalgıç ekipleri, 17 saat sonra Dulkadir'in cansız bedenine ulaştı. Dulkadir'in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR

2020-07-22 13:02:30



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