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Kırşehir TÜGVA, Ayasofya'nın ibadete açılması dolasıyla lokma dağıttı

İHA

Ayasofya'nın cami olarak açılışı anısına Kırşehir'de TÜGVA Teşkilatı lokma dağıttı.

Kırşehir TÜGVA, Ayasofya'nın ibadete açılması dolasıyla lokma dağıttı

Ayasofya’nın cami olarak açılışı anısına Kırşehir'de TÜGVA Teşkilatı lokma dağıttı.
Ayasofya Müzesinin cami olarak açılışı anısına Kırşehir'de TÜGVA Teşkilatı lokma dağıttı. Cacabey Meydanında cuma namazı sonrası açıklamada bulunan TÜGVA Kırşehir Temsilcisi Sergen Özdemir, "Allah nasip etti bu günleri gördük. Böyle bir dönemde bizler gençlik olarak böyle bir dönem içerisinde olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. İnşallah, Ayasofya caminin açılışı Mescidi Aksanın da habercisidir. Biz, bunu böyle yorumluyor ve görüyoruz. Bunları şahsım adına söylüyorum" dedi.
Kırşehir'de, pandemi süreci sonrası yeni normale dönüşle birlikte cami avlularında cuma namazı cemaatin geniş katılımı ile kılındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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