Kırşehir TSO, ‘Güvenli Hizmet Belgesi’ aldı

– Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası, ”Covid19’a Karşı Güvenli Oda” belgesine başvuran ve bunu alan ilk kamu kurumu ve oda oldu.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kırşehir İl Temsilcisi Baş Denetçi Yılmaz Emektar tarafından gerçekleştirilen denetim sonrasında Kırşehir TSO , ”Covid19’a Karşı Güvenli Oda” belgesine sahip oldu.

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, pandemi sürecinin etkili olmaya başlamasından sonra TSO’nun çalışmalara başladığını gerekli hijyen ve mesafe kurallarına uyarak pandemi süreci boyunca başta üyeleri olmak üzere kurumlarının hizmetlerini aksatmadığını söyledi.

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