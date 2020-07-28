Kırşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi denetimleri arttırdı

– Kırşehir Belediyesi, kurban bayramı öncesinde canlı hayvan pazarı ve vatandaşın yoğun kullanım alanlarında denetimlerini arttırdı.

Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlileri, kurbanlık satışının gerçekleştirildiği canlı hayvan pazarının dezenfekte ve hijyen çalışmalarını sürdürürken Zabıta Müdürlüğü’ne görevliler de vatandaşların geleneksel bayram ikramı olarak kullanılan şeker ve tatlı üreten işletmeleri denetledi. Yapılan denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade eden Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, " Korona virüs gölgesinde kutlanacak olan kurban bayramı öncesinde Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürülüğünce hijyen ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor”dedi.

Kırşehir Belediyesi personelleri bayram tatili süresi boyunca 24 saat görevde olacak.

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