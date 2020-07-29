Trafik kazasında hayatını kaybeden teğmen son yolculuğuna uğurlandı

"Daha dün gibi..."

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde görev yaptığı karakola giden Teğmen Ramazan Caner Dadak, son yolculuğuna memleketi Kırşehir'de uğurlandı.

Dadak için Kaman ilçesi Hacıpınar mahallesi mezarlığında tören düzenlendi. Törene Kaman Kaymakamı Şükrü Özcan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Alay Komutanı Ferhat Kuran, Kaman ve Kurancılı Belediye Başkanlarının yanı ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

27 Temmuz Pazartesi günü gece saatlerinde Şanlıurfa SiverekAdıyaman karayolunun 15'inci kilometresinde meydana gelen kazada Teğmen Caner Dadak (26), görev yerine gittiği sırada kontrolünü kaybettiği otomobilin devrilmesiyle yaşamını yitirmişti.

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