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Emniyet Genel Müdürü Aktaş: "Trafik kazalarını en aza indirmek için seferberlik başlattık" Kırşehir'de, Kurban Bayramı denetimleri Emniyet Genel Müdürünün katılımlarıyla yapıldı

İHA

Emniyet Genel Müdürü Aktaş: "Trafik kazalarını en aza indirmek için seferberlik başlattık" Kırşehir'de, Kurban Bayramı denetimleri Emniyet Genel Müdürünün katılımlarıyla yapıldı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kırşehir'de trafik denetimine katıldı. Aktaş, "Trafik kazalarını en aza indirmek için seferberlik başlattık" dedi.
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kırşehir'de, AnkaraKayseri kara yolu üzerinde yapılan denetimlere katıldı. Sürücülerle bir süre sohbet edip çocuklara hediyeler veren Aktaş, hız limitleri ve emniyet kemeri takma konusunda sürücü ve yolcuları ikaz etti. Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın da eşlik ettiği ziyaret ve denetimlerde İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ile Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran'da hazır bulundu. Bayram dolayısı ile kara yolları üzerinde ciddi bir yoğunluğun oluştuğunu söyleyen Aktaş, amaçlarının can kaybını en aza çekmek olduğunu belirten ve bu durumunda kurallara uymaktan geçtiğini söyleyerek, "Emniyet Teşkilatı ve Jandarma Genel Komutanlığı ile birlikte yollarda oluşan yoğunluktan dolayı trafik kazalarını en aza indirmek ve dolayısı ile can ve mal kaybını da önlemeye yönelik olarak bir seferberlik başlattık. Ülke genelinde 77 bin 500 ekiple bayram denetimleri yapılacak. Günlük ortalama 12 bin 500 civarında ekip ve 163 bin civarında personelle sahada olacağız. 2015 yılında trafik kazalarında 7 bin 530 vatandaşımızı kaybetmiştik. 2019 yılında ise 5 bin 473 vatandaşımızı kaybettik. 2019 yılında 2015 yılına göre 2 bin 57 kişi daha az can kaybı meydana geldi" ifadelerini kullandı.
Trafik denetimlerinde yapılan uygulamalar hakkında sürücülerde memnuniyetlerini dile getirdi. Malatya'ya giden Ömer Koca adlı sürücü de polis ve jandarmanın güvenliği için elinden gelen gayreti gösterdiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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