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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir-Ankara Yolunda Kaza 2 Yaralı

İHA

Kırşehir Ankara yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kırşehir-Ankara Yolunda Kaza 2 Yaralı

Kırşehir Ankara yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaman ilçe kavşağında meydana gelen kazada Kırşehir istikametinden Ankara istikametine seyreden İ.P. (41) yönetimindeki 38 LL 154 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü İ.P.’nin yanı sıra 10 yaşındaki S.P. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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