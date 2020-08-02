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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir Sağlık Müdürü Bulut’tan beslenme uyarısı

İHA

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Bulut, Kurban Bayramı ve sonrası için beslenme uyarısı yaptı.

Kırşehir Sağlık Müdürü Bulut’tan beslenme uyarısı

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Bulut, Kurban Bayramı ve sonrası için beslenme uyarısı yaptı.
Kurban Bayramında tatlı, şeker ve et tüketiminin artış gösterdiğini belirten Bulut, “Kurban Bayramı’nda, Bayram geleneklerimizden olan tatlı, şeker tüketimine ek olarak kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığı artmaktadır. Ancak özellikle bu dönemde şişmanlık, yüksek tansiyon, kalpdamar, mide ve diyabet (şeker hastalığı) hastalığı olan kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılması için alınması gereken önlemlerin herkes için geçerli olduğu unutulmayıp her zaman özen gösterilmelidir. Mümkün olduğunca kahvaltı günlük yapılmalıdır. Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için; kalpdamar hastalığı, diyabet (şeker hastalığı) ve yüksek tansiyonu olan kişiler, yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli, kısıtlı miktarlarda tüketmeli ve aşırıya kaçmamalıdır” diye konuştu.
Özellikle kurban etinin sindirimi zor olan besinler arasında yer aldığının önemine dikkat çeken Sağlık Müdürü Bulut, açıklamasını şöyle sürdürdü;
“Etler sindirimi zor olan besinlerdir. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açar. Bu nedenle özellikle midebağırsak hastalığı olan kişiler kurban etlerini hemen tüketmemeli, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle pişirerek tüketmelidir. Genel olarak sakatat tüketimi de artmaktadır. Ancak özellikle kolesterol hastaları ile kalpdamar hastalığı riski taşıyan kişiler sakatat tüketiminden kaçınmalıdır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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