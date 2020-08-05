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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akın, halk günü toplantısına başkanlık yaptı

İHA

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, düzenli olarak yapılan halk günü toplantısına başkanlık yaptı.

Vali Akın, halk günü toplantısına başkanlık yaptı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, düzenli olarak yapılan halk günü toplantısına başkanlık yaptı.
2020 yılı Ağustos ayı halk günü toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi. Valilikte düzenlenen toplantıya Vali Akın’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Zikri Şahin, ilgili kurum müdürleri ile müracaat sahibi vatandaşlar katıldı. Korona virüs tedbirleri uygulanarak yapılan toplantıda; müracaat sahibi vatandaşların ilettiği sorun, şikayet ve talepler dinlendi. Vatandaşların sorunlarının en kısa sürede çözüme kavuşturulması için ilgili kurum amirlerine gereken talimatlar Vali Akın tarafından verildi.
Her ayın ilk Çarşamba günü gerçekleştirilen halk toplantısında vatandaşların sorunlarını ve isteklerini dinlediklerini belirten Vali İbrahim Akın, “Vatandaşlarımız tarafından iletilen talep ve şikayetleri imkanlar doğrultusunda çözüme kavuşturma gayretindeyiz” dedi.

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