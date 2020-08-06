Vali Akın: "Korona virüs sürecini hep birlikte atlatacağız" Kırşehir’de, sosyal mesafe ve maske denetimleri Vali Akın, Belediye Başkanı Ekicioğlu ve Ahi esnaf temsilcileri desteği ile yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akın: "Korona virüs sürecini hep birlikte atlatacağız" Kırşehir’de, sosyal mesafe ve maske denetimleri Vali Akın, Belediye Başkanı Ekicioğlu ve Ahi esnaf temsilcileri desteği ile yapıldı

İHA

İçişleri Bakanlığı tarafından kontrollü sosyal hayat sürecinde 'Sağlık için hepimiz için' parolası ile denetim yapıldı.

Vali Akın: "Korona virüs sürecini hep birlikte atlatacağız" Kırşehir’de, sosyal mesafe ve maske denetimleri Vali Akın, Belediye Başkanı Ekicioğlu ve Ahi esnaf temsilcileri desteği ile yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından kontrollü sosyal hayat sürecinde ’Sağlık için hepimiz için’ parolası ile denetim yapıldı.
Kentte yapılan denetimlere; Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Sağlık Müdürü Ali Bulut ve TSO temsilcileri katıldı. Valilik önünde başlayan denetimlerde esnafa uyulması gerekli kurallar hatırlatılırken sosyal mesafe düzenleri ve maske kontrolü de yapıldı. Kırşehir Valisi İbrahim Akın, denetimler sonrasında yapığı açıklamada korona virüs ile mücadelenin bitmediğini söyledi. Vali Akın; "Bu mücadele bitmiş değil, bilinen en etkili yöntem maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması. İnsanlarımızın yoğun olarak bulunduğu işletmelerin uyması gerekli kurallar da belirlendi. Salgın sürecini hep birlikte en iyi şekilde atlatacağız diye ümit ediyoruz" dedi. Ankara, Terme ve Lise Caddesi üzerinde bulunan esnaflara yönelik yapılan ziyaret ve kontrollerde Mart ayından bu yana sürdürülen kural ve tedbirler anlatıldı. Toplum ve birey sağlığı için kurallara uymayanların da uyarılması Vali İbrahim Akın tarafından bizzat istendi. Yasaklamalar dışında da duyarlı olunması gerektiğini anlatan Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, ise "Halka sadece yasaklarla bu işin olmadığını anlatıyoruz. Herkese ve kurum önüne bir polis ve zabıta dikme şansımız yok. Hep birlikte insanımızı uyaracağız. İşletmeler ve vatandaşlarda bireysel olarak kurallara dikkat edecek. Mücadeleyi sonuna dek götürecek ve güzel günleri de hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.
Ahi Esnafı ziyaretlerinde denetim yapan görevlilere bazı esnaflar da kolonya ikramında bulundu. Çay sohbetinde bulunan vatandaşları da ziyaret ederek bir süre sohbet eden Vali İbrahim Akın’a, Yaşar Dağlı adlı bir vatandaş kurallara yaşlıların daha fazla uyduğunu söyledi. Dağlı, "Kurallara genel bakıldığında yaşlı kesim daha fazla anlatılan kurallara uyuyor, uymayan kesimler ise genç kesimler" ifadelerini kullandı. Şehir genelinde polis ekipleri de bulundukları bölgelerde anons sistemini kullanarak sosyal mesafe ve maske takımı konusunda uyarılarda bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir Valisi'nden esnafa korona virüs uyarısı
YEREL HABERLER Kırşehir Valisi'nden esnafa korona virüs uyarısı
Kırşehir Belediyespor, yeni başkanını seçti
YEREL HABERLER Kırşehir Belediyespor, yeni başkanını seçti
Su kuyusuna düşen çocuk öldü
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen çocuk öldü
Vali Akın, halk günü toplantısına başkanlık yaptı
YEREL HABERLER Vali Akın, halk günü toplantısına başkanlık yaptı
Su kuyusuna düşen 13 yaşındaki çocuk boğuldu
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen 13 yaşındaki çocuk boğuldu
Mandırada çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Mandırada çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale ...
Bileklerini kesen şahsa pencereden girilerek müdahale edildi
YEREL HABERLER Bileklerini kesen şahsa pencereden girilerek müdahale ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X