Kırşehir'de, polis uyuşturucu ticaretine geçit vermedi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırşehir'de, polis şehir merkezinde uyuşturucu ticareti operasyonu düzenledi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik şehir merkezinde çalışma başlattı. Ekipler, üç gün süreyle şehir merkezi ağırlıklı kent genelinde 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 130 gram esrar, 115 adet uyuşturucu hap, 17 kök Hint keneviri ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan operasyon sonrasında uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.