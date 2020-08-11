Kırşehir'de fabrika yangını; 2 işçi dumandan etkinlendi

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Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de, genleşme tankı imalatı yapan fabrikada yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında organize sanayi bölgesinde meydana geldi. Genleşme tankı imalatı yapan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada içeride bulunan ve dumandan etkilenen fabrika çalışanı Emre Şahin (30) ile Hacı Yatan (30), Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Maddi hasara yol açan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR

2020-08-11 17:33:13



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