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Kırşehir'de, koronavirüs salgını denetimleri sürdürülüyor

İHA

İçişleri Bakanlığının 81 il'e gönderdiği genelge kapsamında Kırşehir'de, "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla kontrollü sosyal hayat denetimleri sürdürüldü.

Kırşehir'de, koronavirüs salgını denetimleri sürdürülüyor

İçişleri Bakanlığının 81 il'e gönderdiği genelge kapsamında Kırşehir'de, "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla kontrollü sosyal hayat denetimleri sürdürüldü.
Vali Vekili Adnan Kayık başkanlığında esnaf denetimleri gerçekleştirildi. Ankara Caddesi ve Lise Caddesinde devam eden denetimlere Vali Vekili Kayık’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, esnaf ve meslek odaları temsilcileri ile emniyet mensupları katıldı.
Denetleme sırasında esnaflara ve vatandaşlara koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu. Denetleme sırasında Vali Vekili Adnan Kayık, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın tehlikesinin ortadan kalkmadığını belirterek herkesin tedbirlere uymasını istedi.
Salgınla mücadelede başarılı olmak için maske takılması, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına riayet edilmesi esnafa ve halka anlatılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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