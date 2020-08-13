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Kırşehir’de belediye kaçak su kazısında mağara bulundu Mucur Belediyesi, Kültür Müdürlüğü ile bulunan mağara ile ilgili irtibata geçti İlçe Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz: “Mucur ilçesinin belirli bölgelerinde yer altı şehirleri var"

İHA

– Kırşehir'in Mucur ilçesinde belediye ekipleri yaptıkları kaçak su kazısında mağara buldu.

Kırşehir’de belediye kaçak su kazısında mağara bulundu Mucur Belediyesi, Kültür Müdürlüğü ile bulunan mağara ile ilgili irtibata geçti İlçe Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz: “Mucur ilçesinin belirli bölgelerinde yer altı şehirleri var"

– Kırşehir’in Mucur ilçesinde belediye ekipleri yaptıkları kaçak su kazısında mağara buldu.
Bulunan mağara ile ilgili açıklamada bulunan ilçe Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, belediye ekiplerinin su arızası çalışması yaparken mağaralarla karşılaştığını, mağaraların bulunması sonrası ise İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile temasa geçtiklerini söyledi.
Yılmaz, “Mucur ilçesinin belirli bölgelerinde yer altı şehirleri var. Özellikle Mucur yer altı şehri büyük öneme sahiptir. İnşallah bulunan mağarayı da turizme kazandırmak için Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
İşlerin yaptıkları kaçak su kazısında ortaya çıkan mağara ile ilgili herhangi bir kalıntının da olmadığına dikkat çeken Belediye Başkanı Yılmaz, “Herhangi bir kalıntıya rastlanılmadı. Büyük kapılar var. Ön tarafları açık, bölgede çalışan işçilerimiz ise herhangi bir buluntuya rastlamadı”diye konuştu.

Su patlakları sonrası mağaralar bulundu
Mucur ilçesinde baş gösteren su patlakları ile mağaraların ortaya çıktığını anlatan belediye başkanı Yılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Su patlakları olduğu zaman özellikle Solaklı Mahallesinin belli bir kesimi Yenice Mahallesinin bir bölümü ve Karşıyaka Mahallesi dediğimiz yerleşim alanlarında su arızaları zaman zaman 5 günde 12 ayda bulduğumuz zamanlar oluyor. Su patlağı olduktan sonra in ya da mağara dolana kadar su kaçağının nerede olduğunu kolaylıkla bulamıyoruz. Bu nedenle alt yapı çalışmalarımız proje aşamasında önceliğimiz pis su ile temiz su ayrımı, arıtma tesisi ile birlikte ana şebeke hatlarımızı tamamen yenileyeceğiz. Kaçak su arızaları mutlak bir in ve mağaraya yol açıyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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