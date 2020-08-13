Psoralen Ultraviolet A cihazı KEAH'sinde hizmete girecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Psoralen Ultraviolet A cihazı KEAH'sinde hizmete girecek

İHA

Birçok deri hastalığı tedavisinde kullanılan Psoralen Ultraviolet A (PUVA) cihazı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji (Cildiye) kliniğinde hizmete girecek.

Psoralen Ultraviolet A cihazı KEAH'sinde hizmete girecek

Birçok deri hastalığı tedavisinde kullanılan Psoralen Ultraviolet A (PUVA) cihazı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji (Cildiye) kliniğinde hizmete girecek.
Kısa ve bilinen adıyla PUVA, deri hücrelerinin ultraviyoleA ışınlarına duyarlılığını artıran, savunma sisteminin işleyişinin düzenlenmesini kontrol eden Psoralen maddesi ile Ultraviyole A (UVA) ışınlarının birlikte kullanıldığı, cilt hastalıklarının tedavisinde önemli bir yeri olan ve genel olarak foto(kemo)terapi olarak da adlandırılan bir ışın tedavisi yöntemi olarak kullanılıyor.
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji (Cildiye) kliniğinde hizmete girecek soralen Ultraviolet A cihazı ile ilgili açıklamada bulunan Cildiye Uzmanı Doç. Dr. Ömer Faruk Elmas; “Sedef hastalığı, alaca hastalığı (vitiligo), yaygın saçkıran, kronik kaşıntı ve deri lenfomaları başta olmak üzere birçok deri hastalığında kullanılabilen ve halk arasında “ışık tedavisi” olarak bilinen fototerapi ünitesidir. Farklı dalgalarda ultraviyole ışınları ile birçok deri hastalığının etkili şekilde tedavi edilebildiği ışık tedavisinde sıklıkla haftada 23 seans olarak uygulanan tedavinin süresi ortalama 23 aydır” dedi.
Bu cihaz ile ilgili Kırşehir dışına çıkışların da azalacağını belirten İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, "Birçok deri hastalığının tedavisinde kullanılan bu cihaz sayesinde tedavi için il dışına giden vatandaşlarımız artık il dışına gitmeden hastanemizde tedavi olabileceklerdir. Bu cihazın kullandığı hastalık grubu genelde uzun dönem tedavi gerektirdiği için, hastalarımız her seans için il dışına gitmek zorunda kalıyordu. Hedefimiz vatandaşlarımıza daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmektir, hastanemize yeni alınan bu cihazların devamı gelecektir. Hastanemize hayırlı olsun"diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir'de belediye işçileri kazı yaparken mağara buldu
YEREL HABERLER Kırşehir'de belediye işçileri kazı yaparken mağara ...
Kırşehir’de belediye kaçak su kazısında mağara bulundu Mucur Belediyesi, Kültür Müdürlüğü ile bulunan mağara ile ilgili irtibata geçti İlçe Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz: “Mucur ilçesinin belirli bölgelerinde yer altı şehirleri var"
YEREL HABERLER Kırşehir’de belediye kaçak su kazısında mağara ...
Kırşehir jandarmasından tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Kırşehir jandarmasından tarihi eser operasyonu
Kırşehir'de, koronavirüs salgını denetimleri sürdürülüyor
YEREL HABERLER Kırşehir'de, koronavirüs salgını denetimleri ...
Kazada yaralanıp hastanede şehit olan başçavuş, Kırşehir'de toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada yaralanıp hastanede şehit olan başçavuş, ...
Kırşehir'de fabrika yangını; 2 işçi dumandan etkinlendi
YEREL HABERLER Kırşehir'de fabrika yangını; 2 işçi dumandan ...
Genleşme tankı imalatı fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Genleşme tankı imalatı fabrikasında yangın
Şehit Kaya son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Kaya son yolculuğuna uğurlandı
Cacabey Ortaokulu'nun 40 öğrencisi, Fen Lisesi hakkı kazandı
YEREL HABERLER Cacabey Ortaokulu'nun 40 öğrencisi, Fen Lisesi hakkı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X