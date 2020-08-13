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Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdür Alkan, Rektör Karakaya’yı ziyaret etti KAEÜ’si, Ar-Ge Merkezi Olma yolunda çalışmalar yürütüyor

İHA

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan, Rektör Karakaya'yı ziyaret etti.

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdür Alkan, Rektör Karakaya’yı ziyaret etti KAEÜ’si, Ar-Ge Merkezi Olma yolunda çalışmalar yürütüyor

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan, Rektör Karakaya’yı ziyaret etti.
Yürüttüğü projeler ve çalışmalarla Kırşehir ve bölgesinin kalkınmasına katkı sağlayan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, projelerin paylaşılması ve bölgede aktif bir şekilde faaliyet göstermesi adına özel ve kamu kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde olma faaliyetlerini sürdürüyor.
KAEÜ’si Senato Salonunda yapılan toplantıda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında ‘Tarım ve Jeotermal’ alanında pilot üniversite seçilen Ahi Evran Üniversitesi, ‘Termal Seralarda Kümelenme’ projesindeki faaliyetlerini Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan ve ekibiyle paylaştı. Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Başak, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ekibine “Termal Seralarda Kümelenme” projesi hakkında bilgiler verdi.
KAEÜ’si, ArGe Merkezi Olma yolunda çalışmalar yürütüyor

ArGe Sera gezisi sonrası değerlendirme yapan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, termal seralarda kümelenme projesinde amacın Kırşehir’de jeotermal kaynakların seracılıkta kullanımının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, çekirdek bir ailenin işletebileceği örnek bir sera modeli kurarak Kırşehir’de, kırsaldan kente göçü önleyecek alternatif bir faaliyet alanını oluşturmak, bölgede seracılıkla ilgili danışmanlık ve tarıma dayalı organize seracılık bölgesinin kurulması çalışmalarına önderlik etmek olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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