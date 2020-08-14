Kırşehir'de orman yangınları ile mücadelede denetimler artırılacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırşehir’de Orman Yangınları Mücadele Komisyonu toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda denetimlerin artırılacağı ve yasaklara uymayan vatandaşlara adli ve idari işlemlerin yapılacağı kararı alındı.

Kırşehir'de orman yangınları ile mücadele kapsamında Orman Yangınları Mücadele Komisyonu toplantı gerçekleştirildi. Orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla düzenlenen toplantıda, "Yangına sebep olabilecek mangal, kır düğünü, semaver yakılması, havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanımlarına müsaade edilmemesi, ormanlık alanlara yakın bölgelerde anız yangınlarına müsaade edilmemesi" kararları alındı.

Alınan karar gereğince de kolluk kuvvetleri denetimlerini arttıracak, vatandaşlar uyarıldıktan sonra ise adli ve idari işlemler yapılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.