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Kırşehir’de gençler yarınlara kalite yönetim sistemi uygulaması ile hazırlanıyor KAEÜ Rektörü Vatan Karakaya: “Yarınlara öğrencilerimizi kalite yönetim sistemi ile hazırlamaya çalışıyoruz”

İHA

– Kırşehir'de gençler, Ahi Evran Üniversitesince desteklenen kalite yönetim sistemi uygulaması ile yarınlara hazırlanıyor.

Kırşehir’de gençler yarınlara kalite yönetim sistemi uygulaması ile hazırlanıyor KAEÜ Rektörü Vatan Karakaya: “Yarınlara öğrencilerimizi kalite yönetim sistemi ile hazırlamaya çalışıyoruz”

– Kırşehir’de gençler, Ahi Evran Üniversitesince desteklenen kalite yönetim sistemi uygulaması ile yarınlara hazırlanıyor.
Bilginin üretime dönüşmesi aşamasının üniversitede kalite yönetim sisteminin kullanımı ile geliştirildiğini belirten Rektör Vatan Karakaya, “Pilot üniversite olarak bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşma alanıyla, Türkiye’deki misyonunu bölgede farklı olarak ortaya koymaya çalışıyor” dedi.
Pilot üniversite başlığı altında yedi projede kalite yönetim sisteminin uygulandığını vurgulayan Rektör Karakaya, “Kaba Yem Projesi, Kırşehir’de altı farklı lokasyonda çalışıyor. Bunun yanında Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi 150 yataklı olarak yakında hizmete açılacak. Geleneksel Tıp Merkezi ile Sporcu Sağlığı Merkezi kuruldu. Bunların temelinde ise jeotermal fayda ile şehrin kendine özgü jeotermal kaynağını kullanarak bir farklılaşma yakalamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Jeotermal seracılığa yatırımcı ilgi duyuyor
Jeotermal seracılığın bölgede geliştirileceğini ve yatırımcı için de cazip hale geldiğini anlatan Karakaya, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Bölgede sera kümelenmesi anlamında bir yatırımcı Karakurt bölgesinde yatırımını yaptı. Bizim arge seramızda bin 400 metrekare ile Türkiye’nin yediye yakın stratejik ürünü proje olarak çalışıyor durumda. İspanya, Almanya, İtalya ve birkaç Avrupa ülkesinin de bulunduğu bir Avrupa projesi de bu serada araştırma projelerini yürütecek. Pandeminin getirdiği sorunlar içerisinde eğitimöğretimin yürütülmesi ve bunu yaparken de Ahi Yeterliliğe dayalı kalite yönetim sistemi, Türkiye’de örnek olmaya devam ediyor. 2017 yılından bu yana Türkiye’nin ilk kalite belgesi alan üniversitesi olarak üniversiteyi kalite şartları altında yöneterek yarınlara hem bireyleri hem öğretim üyelerini hem de öğrencilerimizi hazırlamaya çalışıyoruz.”

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