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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de maske kullanımı zorunlu hale geldi

İHA

Korona virüs salgınının yükselişi ile Kırşehir genelinde maske kullanımı zorunlu hale geldi.

Kırşehir'de maske kullanımı zorunlu hale geldi

Korona virüs salgınının yükselişi ile Kırşehir genelinde maske kullanımı zorunlu hale geldi.
İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 23’üncü maddesine göre, Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında toplandı.
Salgının kontrolü ve yayılımının engellenmesi amacıyla tüm vatandaşların sokağa çıkarken maske takmaları ve sosyal mesafeye uygun hareket etmeleri esas olmakla birlikte İl Pandemi Koordinasyon Kurulu kararınca alındı. İl merkezinde nüfus hareketliliğinin ve yoğunluğun olduğu bazı cadde ve sokaklarda vatandaşların ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmaları zorunlu hale getirildi.


Düğünlere de kısıtlama başlatıldı
Öte yandan insanların sıklıkla bir araya geldiği düğünlere de kısıtlama getirildi. Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Gelinen aşamada bazı sokak veya köy düğünlerinde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı gözlemlendiğinden yeniden yapılan değerlendirme neticesinde,Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca; Köylerde veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına dahil), nişan, sünnet düğünü etkinliklerin aynı gün (tek gün) içerisinde 11.0023:00 saatleri arasında düğün sahibince belirlenecek bir zaman diliminde ve en fazla 3 saat süreyle sınırlı olacak şekilde yapılmasına, söz konusu düğünlerde toplu yemek verilmemesi, çay, kahve ikramların yapılmamasına, mahalle aralarında yapılan sokak düğünlerinin daha geniş alanlarda yapılabilmesi ve mesafe kurallarına uyumun daha kolay sağlanabilmesi için uygun ve mümkün olması halinde okul bahçelerinin tahsis edilmesine, bu yöndeki taleplerin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılmasına karar verildi" denildi.

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