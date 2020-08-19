– Kırşehir’de, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve Kırşehirli ev hanımlarınca büyük ilgi gösterilen Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması başvuruları başladı.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan yemek yarışmasına katılacak olan yarışmacılardan dereceye gireceklere çeşitli ödüller verilecek.

Düzenlenecek olan yarışma ile ilgili bilgi veren Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Ahilik Haftası Kutlamaları içerisinde yemek yarışması düzenlediklerini, özellikle Kırşehirli ev hanımlarının yarışmaya büyük ilgi gösterdiklerini söyledi.

Yarışma; Kırşehir yöresel et ve sebze yemekleri, Kırşehir yöresine ait hamur işleri ve tatlılar ile Ahi Sofrası yemekleri (Kırşehir yöresine ve Ahiliğe yakışacak yeni bir yemeğin üretilmesi Ahi Pilavı, Ahi Helvası, Ahi Çorbası, Ahi Kebabı, Ahi Dürümü gibi) dallarında yapılacak.

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