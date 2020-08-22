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Kahveciler, Fırıncılar ve Otelciler Odası Başkanı Kaya: "Un fiyatlarına devlet müdahalesi şart"

İHA

Kahveciler, Fırıncılar ve Otelciler Odası Başkanı Kaya: "Un fiyatlarına devlet müdahalesi şart"

Kırşehir, Kahveciler, Fırıncılar ve Otelciler Odası Başkanı Davut Kaya, fırıncıların artan maliyetleri nedeniyle un fiyatlarına devletin müdahale etmesi gerektiğini söyledi.
Kaya, "Ülkemizde ekmek fiyatları Narh'a tabi. Devletimiz tarafından belirlenmiş bir tarifeye göre satışı yapılmakta. Ancak ne hikmetse,ekmeğin yapıldığı un, pişirildiği yakıt,maya, işçilik ve diğer tüm giderlerin hepsi serbest piyasa ve hiç bir fiyat denetimi mekanizmasına tabi değil" dedi. Fırıncıların giderlerinin yüzde 75 oranında artış gösterdiğini belirten Kaya, açıklamasında; "Tüm girdilerimiz son beş yıl içinde yüzde 75 oranında artmıştır. Buna rağmen ekmek fiyat artışı yapılmamıştır. Fırıncılık mesleği tüm meslek grupları arasında halkımızla doğrudan sürekli iletişimi olan nadir mesleklerden biridir. Nitekim pandemi sürecinde esnafımız kendi sağlığını hiçe sayarak vatandaşlarımızın kapılarına kadar ekmeklerini götürmüştür. Yine bu pandemi sürecinde artan maliyetlerimize rağmen devletimizle milletimizle dayanışma adına süreç boyunca hiç bir talepte bulunmadık" diye konuştu.
Kaya, fırıncıların talebi ve isteğinin ise un fiyatlarının 8090 liradan 135140 fiyat bandına dayanmasına müteakip ekmek fiyatları güncellemesi olduğunu belirtiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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