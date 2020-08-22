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Eğitim-İş'de aday bilgilendirme toplantısı düzenlendi

İHA

Eğitimİş Kırşehir Şubesinde aday tanıtım toplantısı düzenlendi.

Eğitim-İş'de aday bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Eğitimİş Kırşehir Şubesinde aday tanıtım toplantısı düzenlendi.
127 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek şube genel kurul delegeliği ve il temsilciliği için adaylık açıklama süreçleri başladı. Kırşehir Eğitim İş Şubesi Yönetim Kurulu adayları adına açıklamada bulunan Serdar Kaynak, eğitimin sorunları ve çözüm önerileri ile birlikte aday olduğunu söyledi. Kaynak, adaylık başvurusu yaptığı sendikada, “20202021 yılı eğitim öğretim yılına girmiş olduğumuz şu dönemde çözüme kavuşturulmayı bekleyen eğitimdeki sorunlar düşündürmektedir” dedi. Sistem sorunlarının anlatıldığı toplantıda çözüm önerilerini de açıklayan Kaynak açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Eğitimin temel hak olduğu gerçeğinden yola çıkarak bu hakkın alınıp satılamayacağı gerçeğini daha sesli kamuoyuna aktarmamız gerekmektedir. Okullarda işleyen ihtiyaç ve gereklilik oluşturan tüm parasal süreçler devlet eliyle çözülmeli, paran kadar hizmet, paran kadar eğitim anlayışı bir an önce terk edilmelidir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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