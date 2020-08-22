Eğitim-İş'de aday bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Eğitimİş Kırşehir Şubesinde aday tanıtım toplantısı düzenlendi.

127 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek şube genel kurul delegeliği ve il temsilciliği için adaylık açıklama süreçleri başladı. Kırşehir Eğitim İş Şubesi Yönetim Kurulu adayları adına açıklamada bulunan Serdar Kaynak, eğitimin sorunları ve çözüm önerileri ile birlikte aday olduğunu söyledi. Kaynak, adaylık başvurusu yaptığı sendikada, “20202021 yılı eğitim öğretim yılına girmiş olduğumuz şu dönemde çözüme kavuşturulmayı bekleyen eğitimdeki sorunlar düşündürmektedir” dedi. Sistem sorunlarının anlatıldığı toplantıda çözüm önerilerini de açıklayan Kaynak açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Eğitimin temel hak olduğu gerçeğinden yola çıkarak bu hakkın alınıp satılamayacağı gerçeğini daha sesli kamuoyuna aktarmamız gerekmektedir. Okullarda işleyen ihtiyaç ve gereklilik oluşturan tüm parasal süreçler devlet eliyle çözülmeli, paran kadar hizmet, paran kadar eğitim anlayışı bir an önce terk edilmelidir.”

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