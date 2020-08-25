Muhtar, tarlasını halka açtı hem üretiyor hem kazanıyor Geliştirilmiş yöntemle vatandaşın topladığı domatesler salça yapılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhtar, tarlasını halka açtı hem üretiyor hem kazanıyor Geliştirilmiş yöntemle vatandaşın topladığı domatesler salça yapılıyor

İHA

– Kırşehir'de, üretim yaptığı tarlasını halka açan muhtar, geliştirilmiş yöntemle vatandaşın topladığı domateslerden salça yapıyor.

Muhtar, tarlasını halka açtı hem üretiyor hem kazanıyor Geliştirilmiş yöntemle vatandaşın topladığı domatesler salça yapılıyor

– Kırşehir’de, üretim yaptığı tarlasını halka açan muhtar, geliştirilmiş yöntemle vatandaşın topladığı domateslerden salça yapıyor.
Kırşehir merkeze 15 dakika uzaklıktaki Kocabey köyünde 130 dönüm arazide yetiştirdiği ürünleri ‘Tarladan halka’ felsefesi ile açan köy muhtarı Ramazan Şahin, salça yapımı için haftalar sonrasına randevu veriyor. Salça yapımını zahmetsiz hale getirmek için karıştırıcı kazan formülünü geliştiren köy muhtarı Şahin, “Kapya biber ve salçalık domates üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Güttüğümüz amaç ise vatandaşın zevkine göre salça yapımını sağlamak”dedi.
Salça yapmak değil salça yapmak isteyene yardımcı olmak istediklerini belirten Şahin, oluşturduğu karıştırıcı kazan ile salça yapım aşamasını zahmetsiz hale getirdiğini anlattı.
Vatandaşın tarladan domatesleri kendinin topladığını söyleyen Şahin, “Vatandaş tarladan domatesi kendi topluyor. İstemezse bizim topladığımız domatesten faydalanıyor. Toplanan domatesi ise vatandaş kendi isteğine göre yıkıyor. Domatesin suyunu çıkardıktan sonra karıştırıcı kazanlarda kaynatıyoruz vatandaş organik şekilde salçasını alıp gidiyor. Salça yapmak kültürümüzde var. Eziyetli ve meşakkatli olan salça yapımını 23 yıllık uğraş sonrası kolaylaştırıcı hale getirdik. En zahmetli bölüm karıştırmaktı. Yorucu oluyordu. Biraz uğraş vererek karıştırıcı kazan yaptık. Vatandaş köye piknik yapmaya geliyor, bir yandan da salçası hazırlanıyor” diye konuştu.
Geldikleri Kocabey köyünde tarladan topladıkları domatesle salça yapan ve işlenmemiş şekilde evlerine götürdüklerini anlatan Birgül Çakmak, bölgeye gelip gördükten sonra çok memnun olduğunu söyledi. Mehmet Derinyol ise tarlayı gördüğünü domatesleri toplattıklarını ve masrafsız şekilde salça kaynattıklarını belirtti.
Tarladan tek tek domates toplayan Fatma Yıldız ise, “Tarladan domatesleri topladım. Muhtar ekmiş bende taze taze topluyorum. Yıkadıktan sonra ise salça yapacağım. Yerli şekilde tarladan alıp yiyoruz” ifadelerini kullandı. Köye 2 yıldır giden Yasemin Tat adlı vatandaş da geçen yıla göre köyde sistemin genişletildiğini ve bölgede taze domates yediklerini anlattı.

İstanbul Üniversitesini bitirdi üretime destek için köyüne döndü
Üretimini halka açan köy muhtarı Ramazan Şahin’in oğlu Oğuzhan Şahin ise üretime destek olmak için İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdikten sonra köyüne döndüğünü ve üretimin her aşamasının gelişmişlikle alakalı olduğunu şöyle anlattı:
“Karanlığa sitem etmek yerine bir kibritte sen yak diye yola çıkarak okulu bitirdikten sonra köyüme geldim. Üretim yapıyorum. İthalat ve ihracata bakıp büyük firmaları örnek aldım. Ürünlerimizi kaliteli yetiştiriyorum. Şuanlık pazarlamada sıkıntı yaşıyorum. Bir çok üründe üretimimiz tarlada kaldı geçen yıl, bu yıl ise komisyoncu ve pazarcı sokmadan yani aracıları kaldırarak halkla iletişime geçtik. İnsanlar geliyor ve ihtiyaçları neyse tarladan karşılayıp dönüyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İl Özel İdaresi, yol yapım çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER İl Özel İdaresi, yol yapım çalışmalarını sürdürüyor
Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü özel yetenek sınavı başladı
YEREL HABERLER Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü ...
KEAH’ne yerli üretim solunum cihazı alındı
YEREL HABERLER KEAH’ne yerli üretim solunum cihazı alındı
Belediye, Özel İdare ve Arıcılar Birliği çalışması ile 'Anadolu Arısı' ıslahı yapılacak
YEREL HABERLER Belediye, Özel İdare ve Arıcılar Birliği çalışması ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X