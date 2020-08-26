AYDEP, çalıştayda anlatıldı

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Pandemi döneminde öğrencilerinin eğitimlerine uzaktan eğitim sistemi ile devam etmesini sağlayan KAEÜ’si yöneticisi tecrübelerini katıldığı çalıştayda anlattı. 1718 Ağustos 2020 tarihlerinde düzenlenen Uzaktan Eğitimde İyi Uygulamalar Çalıştayında Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) anlatıldı.

18 üniversitenin çalışmalarının sunulduğu çalıştayda KAEÜ’sini temsilen Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsa Bahat katıldı.

Çalıştayda; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin tüm akademik birimlerimizce kullanılan AYDEP tanıtıldı. Dr. Öğr. Üyesi İsa Bahat yaptığı sunumda, üniversitenin pandemi döneminde eğitimöğretimin niteliği artırmaya yönelik gerçekleştirdiği “Uzaktan Eğitim Katılım Durum Araştırması”, “Öğrenci Araştırması” ve “Öğretim Elemanı Araştırması” başlıklı çalışmaların sonuçları hakkında bilgilendirme yaptı.

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