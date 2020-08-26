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Kırşehir'de, kamu kurumlarında ikramlara yasak getirildi

İHA

Kırşehir'de, kamu kurumlarında koronavirüs salgınına karşı yapılan mücadele kapsamında kamu kurumlarında ikramlara sınırlandırma getirildi.

Kırşehir'de, kamu kurumlarında ikramlara yasak getirildi

Kırşehir'de, kamu kurumlarında koronavirüs salgınına karşı yapılan mücadele kapsamında kamu kurumlarında ikramlara sınırlandırma getirildi.
İl Umumİ Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23’üncü maddesine göre Vali İbrahim Akın başkanlığında toplandı.
Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve koronavirüs bilim kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya koyuyor.
Kırşehir genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlar da dahil) yapılacak her türlü yiyecekiçecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına karar verildi.
Karara uymayan kamu kuruluşlarına 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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