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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KAEÜ ile Türkşeker protokol imzaladı

İHA

– Bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak adına Türkşeker ile KAEÜ'si arasında imzalanan protokol ile jeotermal kuyu potansiyeli, ArGe Serası ve ceviz üretimi ile ilgili konular daha detaylı ele alınacak.

KAEÜ ile Türkşeker protokol imzaladı

– Bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak adına Türkşeker ile KAEÜ’si arasında imzalanan protokol ile jeotermal kuyu potansiyeli, ArGe Serası ve ceviz üretimi ile ilgili konular daha detaylı ele alınacak.
Ürün alım garantili iş birliği içerisinde olunacağını anlatan Rektör Karakaya, “Kırşehir’in doğal zenginliği jeotermalin yaygın olarak kullanılması için projeler üretiyoruz. Projelerin sahada hayat bulması bizleri de mutlu kılıyor.
Projeler kapsamında ikili iş birliklerine her zaman açık olarak hareket etmekteyiz. Daima ürün alım garantili iş birlikleri içerisinde olacağız”dedi.
Yapılacak yeni yatırımlarla Kırşehir’in cazibe merkezi haline getirileceğini belirten Karakaya, açıklamasında;
“Çekirdek aile yapısına uygun sera modelleri ile yatırıma yön vermek bölgeye yeni yatırımcıları çekmeyi amaçlıyoruz. Tarımsal üretimde katma değerli ürünlerin üretimini gerçekleştirmek istiyoruz”ifadelerini kullandı.
Türkşeker Fabrikaları Genel Müdürü Alkan ise KAEÜ’si ile işbirliği halinde olacaklarını şehirde başlatılacak uygulamanın Türkiye’ye model olacağını söyledi.
Toplantı sonunda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü arasında protokol yapılmasına karar verilmesi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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