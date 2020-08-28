Kırşehir'de, başhekim yardımcısı koronavirüs'e yakalandı

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı koronavirüs'e yakalandı.

Evinde tedavi edilen Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Erol Erşekerci'nin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Yeni normale dönüş sürecinin ardından salgının artış gösterdiği Kırşehir'de, Vali İbrahim Akın öncülüğünde İl Sağlık Müdürü Ali Bulut'un da yaptığı saha çalışmalarıyla salgından korunma yöntemleri halka anlatılıyor. Belediye ekiplerinin belirlenen periyotlarda dezenfekte yaptığı şehirde vaka sayılarında da artış gözleniyor.

Şehir genelinde yapılan denetimlerde halka sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımının neden gerekli olduğu anlatılmakta. Salgının artış gösterdiği şehirde İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararınca yapılan düğünlerin saatlerin de kısıtlama, 65 yaş üstü vatandaşların kalabalık ortamlara girişlerinde saat düzenlemesi ve kamu kurumlarında yapılan ikramlara yasak getirilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.